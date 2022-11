God of War Ragnarök: Krato's neues Abenteuer legt starken Verkaufsstart hin

God of War Ragnarök räumt ab und fördert PS5-Verkäufe

God of War Ragnarök ist seit Kurzem auf dem Markt, wirbelt aber schon jetzt mächtig die Spielebranche auf. Nicht nur sind die Kritiken überragend, sondern auch die Verkaufszahlen.Das sollte an sich nicht überraschen. Schließlich war schon der Vorgänger, God of War von 2018, ein immenser Erfolg. Die Messlatte legte der also mächtig hoch, die Erwartungen dürften von daher immens gewesen sein, sowohl bei Sony als auch den Santa Monica Studios. Doch wie unter anderem GamesIndustry.biz berichtet , werden diese aktuell nicht nur erreicht, sondern auch übertroffen.Im Bericht bezieht man sich in erster Linie auf die Zahlen der physischen Verkaufsversion vom britischen Gaming-Markt. Doch diese deuten auf einen kolossalen Erfolg hin. Denn dort verkaufte sich God of War Ragnarök innerhalb der ersten 24 Stunden besser als es jeder andere Teil im Franchise in der ersten Woche schaffte.Und nicht nur das: Wie es weiterhin heißt, scheint der neue Meilenstein der Videospielgeschichte auch die Hardware-Verkäufe ordentlich zu beflügeln. Denn pünktlich zum Release stellte Sony sicher, dass es auch PS5-Bundles mit dem neuen God of War geben würde. 55 Prozent aller verkauften Konsolen der vergangenen Woche gingen im Paket mit dem Spiel über die Ladentheke.Dass es sich um den ersten echten Cross-Gen-Titel in der Spielereihe handelt, dürfte sicher einen Beitrag zu den Verkaufszahlen geleistet haben, da das Spiel sowohl für die PS5 als auch die PS4 erschienen ist. Weltweite Gesamtzahlen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Wer übrigens nur ein bisschen Interesse hat, kommt laut unserem Test zu God of War Ragnarök einfach nicht daran vorbei. Wer das Spiel wiederum schon besitzt, sollte Ausschau halten nach Easter Eggs anderer PlayStation-Highlights