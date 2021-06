Summer Game Fest 2021: ID@Xbox Demo Event kehrt zurück

Das ID@Xbox Summer Game Fest Demo Event geht in die zweite Runde: Vom 15. bis zum 22. Juni 2021 will Microsoft mehr als 40 Demos zu kommenden Spielen für Xbox One und Xbox Series X|S bereitstellen, wie man via Xbox Wire bekanntgibt Das Aufgebot wird u. a. Anspielfassungen von Sable Echo Generation und Tunic umfassen. Das komplette Line-up soll in den nächsten Tagen enthüllt werden - womöglich im Rahmen des am Sonntag Abend um 21:00 Uhr stattfindenden Xbox & Bethesda Games Showcase