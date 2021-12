Forza Horizon 5: Entschädigungs-Geschenk für alle Spieler mit dem nächsten Update

Seit dem Launch im vergangenen Monat hatte das Rennspiel Forza Horizon 5 immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Dazu zählten vor allem Aussetzer bei den Servern, was sich logischerweise negativ auf die Multiplayer-Elemente auswirkte – sehr zum Ärger der Spieler. Diese flogen oftmals aus einer laufenden Partie oder mussten sich mit Lags herumplagen. Um die erhitzten Gemüter etwas zu beruhigen, gibt es schon bald ein kleines Geschenk.Wie das Entwicklerstudio Playground Games auf der offiziellen Webseite mitteilt, erwartet alle Spieler in Kürze eine Entschädigung in Form von 1.000 Forzathon Points. Diese könnt ihr nach Herzenslust im Forzathon Shop ausgeben, um euch seltene Autos, Wheelspins oder andere Ingame-Gegenstände zu kaufen. Die Entschädigung wird automatisch beim Spielstart ausgeliefert – allerdings erst nach dem Release des nächsten Updates.Dieses soll den Angaben von Playground Games zufolge innerhalb der nächsten Tage erscheinen und einige der gröbsten Multiplayer-Probleme beseitigen. Auch eine Optimierung der Serverstabilität steht auf dem Programm. Allerdings gibt es bisher weder einen konkreten Release-Termin für das Update noch die genauen Patch Notes.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer