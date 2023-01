Redfall: Branchen-Insider nennen konkreten Release-Termin

Redfall: Release angeblich am 2. Mai 2023





Si quedaba alguna duda, ya se puede confirmar al 100% Redfall con fecha de lanzamiento para el 2 de Mayo de 2023. pic.twitter.com/cj33h8IGcE



— eXtas1s | #Xbox #Bethesda #ActivisionBlizzard (@eXtas1stv) January 13, 2023

In den vergangenen Tagen machten gleich mehrere Berichte die Runde, die den Release-Zeitraum von Redfall stärker eingrenzten . Nun wollen Branchen-Insider von einem vermeintlich konkreten Termin wissen.Dabei handelt es sich beispielsweise um den bekannteren Leaker eXtas1s, der schon in der Vergangenheit akkurate Details zu Hideo Kojimas Overdose enthüllte. Und mit Brad Sams schließt sich sogar ein weiterer Industriekenner in Form einiger kryptischer Tweets, die das exakte Veröffentlichungsdatum von Redfall nennen sollen, an."Wenn es irgendeinen Zweifel gab, kann Redfall nun zu 100% bestätigt werden, mit einem Veröffentlichungsdatum am 2. Mai 2023", twitterte eXtas1s, nachdem schon Brad Sams seine eher undurchsichtigen Twitter-Posts in Emoji-Form absetzte. Letztere wurden zwar inzwischen gelöscht, allerdings war die sich dahinter versteckende Message eindeutig: "Red Fall Second May".Weitere offizielle Details zu Redfall werden wir wohl auf Microsofts Developer Direct, die am 25. Januar abgehalten wird , im Zuge eines Livestream-Events erfahren. Auf diesem soll es auch frische Infos zu The Elder Scrolls Online Forza Motorsport und Minecraft Legends geben. Da es sich bei Redfall um einen der größten AAA-Releases für die Xbox und den PC im Jahre 2023 handelt, ist auch von einer Bestätigung eines offiziellen Veröffentlichungsdatums auszugehen.Dieses soll zusammen mit einem Release-Termin für Forza Motorsport enthüllt werden, nachdem Microsoft jenes zuvor vom Jahr 2022, zusammen mit Starfield, in die erste Hälfte des aktuellen Kalenderjahres verschoben hatte.Microsofts Developer Direct-Veranstaltung soll auf den Twitch- und YouTube-Kanälen von Xbox und Bethesda übertragen werden und dabei "große Features" sowie "erweiterte Gameplay-Showcases" zu den nahenden Titeln bieten. Das mit Spannung erwartete Starfield fehlt zwar in der Liste der vorgestellten Titel, allerdings soll jenem ein eigenes Showcase gewidmet werden, das tiefere Einblicke in Bethesdas neuestes Franchise verspricht. Ohnehin erscheint Starfield Berichten zufolge erst nach Redfall , womit wir uns also ohnehin noch ein wenig länger gedulden müssen.Letztes aktuelles Video: Trailer