Nicht nur in den USA herrschte dieser Tage für kurze Zeit eine Sonnenfinsternis: Auch bei Sören prangt dankdie Mitternachtssonne am virtuellen Himmel.Wie jeden Monat spielt sich dieprivat noch durch andere Titel als die, die wir auf Herz und Nieren für euch überprüfen. Nicht alle davon haben etwas mit dem jüngsten wissenschaftlichen Phänomen zu tun, doch wenn ihr, können wir euch mit den folgenden Vorstellungen vielleicht etwas erleuchten.Nachdem ich mich seit Kurzem zu denzählen kann, habe ich den Vorteil von Valves Handheld-PC vor allem im Osterurlaub lieben gelernt. Plante ich zu Beginn noch, dass ich dieendlich dafür nutze, umzu beenden, habe ich am Ende unzählige Stunden in ein ganz anderes Spiel gesteckt: Marvel's Midnight Suns – und damit doch irgendwie den Persona-Fix bekommen.Obwohl man von den- und-Entwicklern erwarten würde, dass sie eininszenieren würde, ist der Superhelden-Ausflug irgendwie ganz anders, aber doch vertraut, und hat übrigens auch gar, wie es vielleicht die ersten Trailer suggeriert haben. Der Faktor spielt nämlich kaum eine Rolle, auch wenn man für jeden Charakter ein acht Karten umfassendes Deck erstellen muss. Im Kern handelt es sich dabei aber lediglich um die Fähigkeiten des jeweiligen Helden, die halt schlicht nur in Form einer Karte dargestellt werden – vonoder anderen Genrevertretern ist aber ganz weit entfernt.Stattdessen ist Marvel's Midnight Suns eher eine Art Persona mit einer Vielzahl von bekannten und weniger bekannten Superhelden. An der Seite vonkämpft man gegen Lilith und ihren Plan, den fiesen und durchtriebenen Gott Chthon wiederzuerwecken – während man selbst als Tochter oder Sohn von Lilith die namensgebenden Midnight Suns, Avengers und sogar X-Men um sich schart. Wenn man mal nicht gerade die auf Dauer doch etwas eintönigen Feinde bekämpft, bekommt man im Hub jede Menge zu tun:, mit ihnen teils unfassbar unterhaltsame wie kurzweilige Dialoge führen, mehr über ihre Gefühlswelt erfahren und generell mit den auftretenden Spannungen umzugehen, die sich nun einmal zwischen so vielen unterschiedlichen Charakteren auf engem Raum ergeben.Dazu merkt man in jeder Ritze von Marvel's Midnight Suns, dass esist. Es stecken so viele Details in den Charakteren und der Erzählung, es gibt so unfassbar viele Geheimnisse im Social Hub zu entdecken und immer wieder wird deutlich, dass man es mit einem viel größeren Universum zu tun hat. Am Ende ist es schade, dass Marvel's Midnight Sunshat, denn einen Nachfolger, der bereits mit dem Ende angeteasert wird, hätte ich nur allzu gerne gesehen und gespielt.Mich hat nach einiger Zeit mal wieder: Grund ist das kürzlich erschienene und auf Steam sehr gut angenommenedes deutschen Indie-Entwicklers Nementic Games. Assoziationen mit anderen First-Person-Puzzle-Adventures wie(eine verlassene, aber bunte Spielwelt) oder(meine blaue Hand lässt mich meinen, dass ich eindeutig nicht menschlich bin – wenngleich mich die allwissende Entität Tobla als sterblich bezeichnet) sind wahrscheinlich durchaus gewollt.Diesind schnell verständlich; zunächst gibt es die üblichen Verdächtigen von Schalter-Puzzle, mit meiner ersten Sonderfähigkeit kann ich die Standorte von Blöcken, Kugeln und tragbaren Kisten tauschen. Dann wiederum tauchen Barrieren auf, die diese Fähigkeit einschränken und mich zum Umdenken bewegen. Es werden inneue Rätselelemente eingefügt, die mich dazu veranlassen, zweimal um die Ecke denken zu müssen und mich nach so manch gelöstem Rätsel nicht ohne Stolz fortfahren lassen.Nebenbei liege ich in den letzten Zügen von. Bevor ich mich Bowser in seinem Schloss stelle, löse ich die noch offenen Rätsel, suche die Zugänge zur Special World und sammele dieein, die beim ersten Durchgang auf der Strecke geblieben sind. In der Retrospektive kann ich sagen, dass es kaum ein Level gibt, das mich aufgrund seiner witzigen Ideen nicht beeindruckt hat. Besonders die Wundersamen-Abschnitte, in denen mit demgespielt oder ich in eine Gegnerfigur verwandelt wurde, haben mich nachhaltig amüsiert. Das abwechslungsreiche Jump'n'Run besitzt definitiv großen Wiederspielwert.Aktuell gibt es bei mir: Auf der PlayStation steige ich mitins Reich der Toten herab, um ihre Seelen zu retten und dort waberndes Gift zu vertreiben, während ich meinen Nintendo 3DS herausgekramt habe und mich mitder Aufgabe verschrieben habe, einen goldenen Apfel und die gewaltige Erbschaft von Baron Augustus Reinhold ausfindig zu machen. Nun lässt mich einer der beiden in einetauchen und minütlich nach dem nächsten Rätsel lechzen, während der andere leider kurz davor ist, mich mit seinemeinzuschläfern.Ihr müsst nicht raten, welcher welcher ist, ich verrate es euch: Professor Layton fesselt mich auch 17 Jahre nach seinem ursprünglichen Release wie eh und je. Daswickelt mich mit seinem Charme um den kleinen Finger, die Musik ist mysteriös-melancholisch und hinter den Rätseln verbergen sich in den meisten Fällen– die Fangfragen kann ich allerdings immer noch nicht leiden. Der erste Ausflug mit Layton und Luke ist der Auftakt zu einer großartigen Reihe, die mitnächstes Jahr endlich ihre ersehnte Fortsetzung findet.Bei Poison Control sieht das ganze bedauerlicherweise ganz anders aus: Als Mischung ausversucht der 2021 von Nippon Ichi Software veröffentlichte Titel einen Genre-Spagat und bricht sich dabei beide Beine. Die Schicksale der einzelnen Charaktere, deren Seelen aus den verschiedensten Gründen im Jenseits feststecken, sind zwar gar nicht so uninteressant; werden aber unter einerund unpassend wirkendem Fanservice begraben.Noch schlimmer ist allerdings das Gameplay abseits der Dialoge: Jedes Level ist gefüllt mit Giftpfützen, die ich durch das temporäre Losschicken meiner Geisterpartnerin bereinigen kann, was meine Lebenspunkte und Munition auffüllt. Die wiederum brauche ich, um die in Zeitlupe auf mich zustürmenden Lakaien der Unterwelt zu besiegen.Von komplexen Angriffs- oder Bewegungsmustern keine Spur; und dann fühlen sich sowohl das Beseitigen des Giftes als auch das Schießen auch nochan. Noch dient Poison Control als kopfentleerende Beschäftigung, während im Hintergrund ein Podcast läuft; aber die Chancen stehen gut, dass es vor Abschluss von meiner Festplatte fliegt.