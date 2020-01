Valve Software: "Kein Left 4 Dead 3 in Arbeit"

Valve Software hat auf die derzeitigen Gerüchte (siehe News ) reagiert und versucht, gegenüber IGN den wahren Stand der Dinge klarzustellen, was die angebliche Entwicklung von Left 4 Dead 3 angeht. Die Antwort wird Fans der Reihe nicht gefallen: "Es ist klar, dass manche Leute Spaß daran haben, Misinformationen zu verbreiten, um die Community und andere Medien aufzuwühlen", so das Statement von Valve. "Leider ist derzeit ein neues L4D-Spiel nichts, an dem wir gerade arbeiten."Allerdings räumt man ein, dass man sehr wohl innerhalb des Unternehmens darüber nachgedacht habe, ob und in welcher Form man die beliebte Reihe zurückbringen bzw. fortsetzen könnte."Wir haben vor ein paar Jahren kurz ein paar Möglichkeiten für Left 4 Dead durchgespielt. Aber wir arbeiten absolut nicht an irgendwas, was mit L4D in Verbindung steht - und das schon seit Jahren."Turtle Rock Studios, die ursprünglichen Entwickler des ersten Left 4 Dead, sind schon lange weitergezogen, waren mit ihrem letzten großen, asymmetrischen Mehrspieler-Titel Evolve aber nicht so erfolgreich wie erhofft. Aktuell arbeitet man für WB Games an dem Koop-Shooter Back 4 Blood. Trotz der deutlichen Gemeinsamkeiten zu Left 4 Dead (Zombies, Koop-Action) wird allerdings immer wieder betont, dass es große Unterschiede zwischen beiden Titeln geben wird.