adventureFAN schrieb am 17.11.2016 um 17:33 Uhr

Dieses Jahr gibt es zwei GotY bei mir: Dishonored 2 und Uncharted 4.

Einfach Liebe... bin grad beim 2. Run <3

Hab es übrigens am PC gespielt... hatte auch ab und an Slowdowns, besonders in Mission 7 (was seine Gründe hat ;D). Aber ganz ehrlich? Is mir egal. Habs einfach ignoriert und extrem viel Fun gehabt bzw. hab ich immernoch. Habs am WE in 26 Std. durchgespielt x]