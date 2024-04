Fallout zeigt die Probleme von moderner Franchise-Pflege

Vorhang auf für ein zweites New Vegas

Wie realistisch ist ein New Vegas 2?

Es herrscht riesige Freunde in der Endzeit: Der Erfolg der Amazon-Serie hatvielleicht nicht in ungeahnte Höhen geschossen, aber die Reihe ist so beliebt, wie schon lange nicht mehr: Egal oboder sogar die "alten Schinken" – die postapokalyptische Rollenspielreihe ist im Trend und hat sogar kurzzeitigNormalerweise greifen in solchen Momenten die typischen Mechanismen: Auf den Hype aufspringen, neue und zurückkehrende Spieler binden und am besten noch einmal nachlegen. Im Falle von Fallout ist das aber gar nicht so einfach: Mit einemist erst fürzu rechnen. Ein Umstand, der laut einem Gerücht Microsoft auf den Plan ruft, denn der US-Konzern würde lieber früher als später von den gigantischen Zahlen profitieren. Was liegt also näher, als endlich einin Auftrag zu geben?Ganz so einfach ist das aber natürlich nicht: Microsoft selbst kann beziehungsweise will nicht frei über dieentscheiden. Die befindet sich seit 2007 im Besitz von Bethesda. Zwar gehört das Studio seit einigen Jahren fest zum Xbox- und Windows-Hersteller, der lässt Todd Howard und seinem Team aber relativ freie Hand – zumindest basierend auf den Informationen, die nach außen dringen. Dort schätzt man das eigene Franchise wiederum so sehr, dass man bislang nicht den Eindruck erweckte, jenes an ein anderes Studio auslagern zu wollen.Bethesda selbst wiederum ist längst nicht groß genug, um zwei riesige Rollenspiel-Projekte gleichzeitig zu entwickeln. Stattdessen sieht der Fokus in Rockville, Maryland wie folgt aus: Einerseits die Erweiterungfürveröffentlichen, andererseits die Entwicklung vonvorantreiben. Immerhin warten die Fans mittlerweile auch schon seit 13 Jahren auf einen waschechten-Nachfolger und müssen wohl noch einige Jahre Geduld haben. Jüngsten Aussagen zufolge sollte manFür ein neues Fallout ist also derzeit gar kein Platz. Zwar hat Todd Howard als Creative Director längst Ideen für, aber bevor die Wirklichkeit werden, erleben wir mit ziemlicher Sicherheit den Beginn eines neue Jahrzehnts. Anders ausgedrückt: Der Nachfolger zu Fallout 4, den Online-Abstecher von 2018 einmal ausgeklammert, lässt ebenfallsauf sich warten.Ein Problem, mit dem sich nicht nur diese beiden Marken herumschlagen:wird im besten Falle zwölf Jahre nacherscheinen – sofern keine Verschiebung eintrifft. Die Zeiten, in denen manund Skyrim oderundbekommen hat, sind längst vorbei. Mittlerweile geht es oftmals darum, ob man in einer Generation überhaupt einen Ableger erhält oder nicht.Für große Publisher ist das ebenso einwie für Fans, wenn auch gewiss aus ganz unterschiedlichen Gründen. Während Letztere nur ein neues Abenteuer in ihrer liebsten fiktiven Welt erleben möchten, ist es für Erstere ein finanzielles Thema. Große Marken bedeuten schließlich in der Regel ebenso hohe Einnahmen, und auf die würde man nur ungern verzichten wollen.Eine, um potenziell beide Seiten zufriedenstellen, ist naheliegend: Anderen Studios eine Chance einräumen, ihre eigenen Ideen mit dem Franchise umzusetzen.. Da Bethesda nach Fallout 3 mit der Entwicklung von Skyrim ausgelastet war, erhielt Obsidian die Möglichkeit, einen eigenen Serienteil zu erschaffen. Trotz der verhältnismäßig kurzen Entwicklungszeit von gerade einmal 18 Monaten – ein Umstand, der sich am technischen Zustand mehr als nur bemerkbar machte – war der kalifornische Endzeitrip ein Volltreffer, der sich vielen Serienfans für immer ins Gedächtnis brannte. Insbesondere die Story, die Dialoge und das Questdesign, bei denen man sich als Rollenspieler viel freier als in den Bethesda-Serienteilen ausleben konnte, gelten vielerorts als Höhepunkt der Reihe.Einenhat es aber bisher nicht gegeben: Bethesda umklammerte seine Marken fester denn je, Obsidian widmete sich derweil anderen Projekten. Die Zeit hat jedoch beide Studios wieder zusammengeführt: Sie sind gemeinsam Teil der Xbox Game Studios. Dort, so heißt es vom Microsoft-Insider und Host des The Xbox Two Podcasts Jez Corden, würde man derzeit intensiv wegen Fallout überlegen: "Sie schmieden derzeit Pläne, wie sie das nächste Fallout eher früher als später auf den Markt bringen können." Na wenn das nicht nach Obsidian schreit...Ich bin ehrlich mit euch: Ein neues Fallout aus den Händen von Obsidian würde ich mit Kusshand nehmen. Doch selbst wenn Bethesda dazu bereit wäre, die eigene Marke temporär aus der Hand zu geben, stellt sich die Frage:Ich glaube gar nicht so hoch, wie ich es mir selbst gerne im Vault meiner Träume erhoffe.Obsidian ist nämlich derzeit selbst mitbeschäftigt:und. Das erstgenannte Fantasy-Rollenspiel soll immerhin noch 2024 das Licht der Welt erblicken und euch erstmals aus der First-Person-Sicht in die Welt vonführen. Der zweite Sci-Fi-Ausflug, übrigens erneut mitgestaltet von den Fallout-Erfindern Tim Cain und Leonard Boyarsky, wird hingegen noch ein wenig auf sich warten lassen. Viel Platz für ein neues Fallout, respektive einist also eigentlich nicht vorhanden.Es sei denn, dass Microsoft intern die Pläne komplett überdenkt und eintrotz vorheriger Ankündigung auf die lange Bank schiebt, da man sich von einem Fallout-Rollenspiel deutlich mehr Erfolg hofft. Hohe Chancen sollte man einer solch drastischen Vorgehensweise aber nicht einräumen, selbst wenn sich die Entwicklung von The Outer Worlds 2 noch in einer frühen Phase befinden sollte.Sowieso stellt sich letzendlich die Frage, wie schnell man auf dennoch aufspringen kann. Selbst wenn die Microsoft-Verantwortlichen jetzt zeitig einen neuen Serienableger in Auftrag geben, wird dieser definitiv nicht vor 2027 erscheinen – man wäre dann aber. Eventuell sogar rein thematisch.