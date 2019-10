Children of Morta: Switch-Version um mehrere Wochen verschoben - 4Players.de

Die Switch-Version von Children of Morta verschiebt sich auf den 20. November 2019. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sind weiterhin für den 15. Oktober 2019 geplant. Die PC-Fassung ist bereits erhältlich.Zur Verschiebung haben Entwickler Dead Mage und Publisher 11 bit studios ein Statement veröffentlicht: "An die Spieler und unsere Fans, fünf Jahre lang ein Spiel zu erschaffen ist kräftezerrend. Umso brutaler ist es, den Release nach all der Entwicklungszeit nochmals zu verschieben. Wenn man aber nach einem optimalen Ergebnis strebt - und es in greifbarer Reichweite sieht - bleibt einem nur dieser Weg. Genau das ist aktuell der Fall mit der Switch-Version von Children of Morta. Es gibt leider weiterhin ein paar Macken, die wir ausarbeiten müssen und wir wollen die Qualität des Titels über alles andere stellen. Unsere Community verzeiht uns die Verzögerung hoffentlich. Bei einer unfertigen Version zum Release-Zeitpunkt wäre dies ungleich schwieriger. Aus diesem Grund verschieben wir die Veröffentlichung des Spiels auf den 20. November, um uns mehr Zeit für die bestmögliche Performance zu nehmen. Für Xbox One und PlayStation 4 erscheint das Spiel weiterhin wie geplant am 15. Oktober. Bei 11 bit studios gibt es bezüglich Qualität keinen Platz für Kompromisse. Für die Spieler bedeutet das ein bisschen mehr Wartezeit, für uns dagegen etwas mehr harte Arbeit. Diese Herausforderung erledigen wir aber mit Freuden, denn am Ende haben wir alle dasselbe Ziel - ein fantastisches Spiel. Wir hoffen auf euer Verständnis."Letztes aktuelles Video: Characters Overview Trailer