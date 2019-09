Ori and the Will of the Wisps: Keine Pläne für eine Switch-Umsetzung; Vorgänger könnte aber für PS4 erscheinen - 4Players.de

Im Rahmen der gamescom wurde bekanntgegeben , dass das Action-Adventure Ori and the Blind Forest auch für Switch erscheinen wird - und zwar am 27. September in der überarbeiteten Definitive Edition. Der Nachfolger Ori and the Will of the Wisps dürfte in absehbarer Zeit aber nicht auf Nintendos Konsole auftauchen.Microsofts Marketing-Chef Aaron Greenberg erklärte dem Branchen-Magazin MCV via nintendoeverything.com ), dass das Spiel exklusiv für Xbox One und PC erscheinen werde. Man habe keine Pläne, sein Programm exklusiver First-Party-Spiele auf andere Konsolen auszubreiten. Im Fall von Teil 1 hat Microsoft offenbar eine Ausnahme gemacht, da das Konzept gut zur mobilen Plattform passt. Greenberg erkläutert:

"Ori wurde von den Moon Studios gebaut, welches ein unabhängiges, externes Studio ist. Sie kamen mit dem Wunsch auf uns zu, das erste Ori auf die Switch zu bringen. Wir dachten uns, dass das Sinn ergab, und dass wir gerne mit ihnen zusammenarbeiten, um das auf die Switch zu bringen (...) Wir verstehen ihren Wunsch, das Spiel auf die Switch zu bringen, und in diesem speziellen Fall unterstützen wir sie gerne. Und wir denken, dass es für das erste Ori Sinn ergibt."Ob eine PlayStation-4-Umsetzung von Teil 1 wahrscheinlicher ist? Moon-Studios-Chef Thomas Mahler fragte zumindest schon einmal im Maniac-Forum nach, ob Interesse daran bestehe. Auf die Frage, ob Mahler nicht selbst gerne eine PS4-Version hätte, antwortete er kurz und knapp: "Wollt ihr?". Das Feedback in den Antworten ist bislang größtenteils positiv - manche Stimmen mahnen das Team allerdings, lieber erst einmal alle Energie in Teil 2 zu stecken. Außerdem ist natürlich unklar, ob Microsoft auch hier sein Okay geben würde. Der Publisher hatte mit seiner finanziellen Unterstützung schließlich einen gewissen Anteil daran, dass das Spiel möglich wurde.Zum Test von Teil 1 geht es hier ; auch The Will of the Wisps hat uns in der Vorschau bereits sehr gut gefallen! Ori and the Will of the Wisps wird am 11. Februar 2020 für Xbox One und PC erscheinen und Teil des Xbox Game Pass sein.