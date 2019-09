Anthem: Jetzt auch via EA Access / Origin Access erhältlich - 4Players.de

Das Action-Rollenspiel Anthem steht ab sofort bei EA Access und Origin Access zur Verfügung. Damit wandert die Destiny-Alternative von BioWare nach ihrer Veröffentlichung im Februar relativ früh in die Spielauswahl des kostenpflichtigen Abo-Services.In unserem Test konnte Anthem in seinem Kampf gegen den Durchschnitt nicht unbedingt glänzen: "Anthem deutet an, dass es irgendwann eine durchaus interessante Konkurrenz zu The Division, Destiny oder Warframe sein könnte. Doch gegenwärtig gibt es noch zu viele Baustellen und zu wenig Inhalte", urteilte Mathias und gab eine Wertung von 63%.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog