Halo Infinite: Systemvoraussetzungen bekannt

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 RS3 x64

Prozessor: AMD FX-8370 or Intel i5-4440

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 19H2 x64

Prozessor: AMD Ryzen 7 3700X or Intel i7-9700k

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: Radeon RX 5700 XT or Nvidia RTX 2070

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Nach der Ankündigung des Release-Termins von Halo Infinite (8. Dezember 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PC) hat Microsoft im Steam-Store auch die technischen Ansprüche des Shooters in der PC-Fassung verraten. Wer Craig the Brute in voller Pracht erleben möchte, sollte demnach schon eine Radeon RX 5700 XT oder Nvidia RTX 2070 auffahren. Als Prozessor empfiehlt Entwickler 343 Industries einen AMD Ryzen 7 3700X oder Intel i7-9700k.Mindestens vorausgesetzt werden ein AMD FX-8370 oder Intel i5-4440 sowie eine AMD RX 570 oder Nvidia GTX 1050 Ti. Hier die Systemanforderungen im Detail:Halo Infinite wurde von Grund auf für den PC entwickelt. Dank erweiterten Grafikeinstellungen, Unterstützung für (super) ultrabreite Bildschirme, dreifacher Tastenbelegung und Funktionen wie dynamischer Skalierung und variabler Bildwechselfrequenz bietet Halo Infinite die bisher beste Halo-Erfahrung auf dem PC."Letztes aktuelles Video: Multiplayer Overview