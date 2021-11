Halo Infinite: Weitere XP-Anpassungen im Multiplayer, tägliche Partien geben nun mehr Erfahrung für den Battle Pass

When we made our initial change to progression, which added Daily "Play 1 Game" Challenges, updated Weekly Challenges, and doubled the duration of 2XP Boosts, we promised that we'd monitor the data and make additional changes if needed. Now, it's time to follow up on that.



— John Junyszek (@Unyshek) November 30, 2021

Knapp zwei Wochen ist es her, dass 343 Industries erste Änderungen am Battle Pass im Multiplayer von Halo Infinite durchgeführt hat. Es wurde u.a. eine wiederholbare Herausforderung gestartet, die Spieler mit 50 XP pro abgeschlossener Partie belohnt. Da man für den Stufenaufstieg im Battle Pass immer 1000 XP benötigt, mussten somit zwanzig Matches gespielt werden, um den nächsten Gegenstand freizuschalten – sofern man in dieser Zeit keine andere Challenge mit XP-Belohnung abschließt. Weil es jedoch weiterhin Kritik von den Fans gab, wird es nun weitere Anpassungen geben.Community Manager John Junyszek kündigte auf Twitter an, dass Spieler zum Start ihrer Session nun deutlich mehr Erfahrungspunkte erhalten werden. Für die erste Partie des Tages gibt es demnach 300 XP. Die zwei nächsten Matches werden mit jeweils 200 XP, weitere drei mit je 100 XP belohnt. Erst ab der siebten Runde gibt es wieder die üblichen 50 XP pro Partie. Durch die Umstellung kann eine neue Stufe im Battle Pass nun also schon nach sechs Partien erreicht werden. Derzeit ist noch unbekannt, wann die Änderungen in Kraft treten. Halo Infinite ist für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich. Am 8. Dezember 2021 erscheint die Kampagne des Shooters.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Fracture Tenrai Launch Trailer