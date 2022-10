The Callisto Protocol: Warum das Spiel nicht in Japan erscheinen soll

The Callisto Protocol: Zu hart für den japanischen Markt?

Die Striking Distance Studios und Krafton geben bekannt, dass das Horror-Adventure The Callisto Protocol doch nicht in Japan erscheinen wird. Der Grund mag dabei vielleicht verwundern.Schuld daran tragen nämlich keineswegs Probleme in der Entwicklung: Der Weltraum-Horror erreichte erst kürzlich den Goldstatus , womit seiner Produktion nichts mehr im Wege stehen dürfte. Viel eher sind es die Inhalte von The Callisto Protocol, die dem japanischen Rating-Board CERO allem Anschein nach zu brutal waren.So erklären die Entwickler, dass die Vorgaben von CERO zu der drastischen Entscheidung geführt hätten. Laut ihnen sei es nicht möglich gewesen, eine entsprechende Zertifizierung zu erlangen, ohne dabei nicht genauer genannte Veränderungen an The Callisto Protocol vorzunehmen. Diese einschneidenden Änderungen hätten wiederum dazu geführt, dass die Erfahrung der Spieler darunter gelitten hätte, weswegen man sich gegen den Schritt entschied.Auch, wenn die Entscheidung sicherlich schwer fiel: Einer Zensur wollten die Entwickler ihr Werk nicht unterziehen und so beschlossen sie schlussendlich, die Veröffentlichung des Spiels im Land der aufgehenden Sonne zu streichen. Besonders bitter ist das natürlich für japanische Fans, die dem Release des vielversprechenden Survival-Horrors gespannt entgegenfieberten.Diese gehen folglich leer aus, allerdings versprechen die Entwickler sowie Publisher Krafton, für eine Entschädigung der Betroffenen, die The Callisto Protocol bereits vorbestellt haben, aufzukommen. Der westliche Markt sei indes nicht von der Entscheidung betroffen und dürfen sich auch weiterhin auf den geplanten Release am 2. Dezember diesen Jahres freuen. Was wir nach den ersten 28 Bildschirmtoden zu The Callisto Protocol zu sagen haben , verraten wir euch in unserer Vorschau.Letztes aktuelles Video: Red Band Cinematic Trailer