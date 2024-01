Indiana Jones and the Great Circle: Möglicherweise wurde ein neues Quake bei der Vorstellung verraten

Folgt nach Indiana Jones and the Great Circle ein neues Quake?

In den letzten Jahren hat es immer mal wiederrund um ein neuesgegeben. Bestätigt hat sich davon bislang nichts, aber möglicherweise steckt doch mehr dahinter: Bei der Enthüllung vonwurde im Nachgang ein spannender Teaser entdeckt.Das neue Indy-Abenteuer entsteht beim schwedischen Entwickler, welche sich in der Vergangenheit vor allem mit den neuen-Spielen einen Namen gemacht haben. Die Shooter-Expertise ist demnach vorhanden und könnte eventuell für einin Anspruch genommen werden – zumindest wenn man einem kleinen Whiteboard-Eintrag Glauben schenken mag.Grund für die neuen Spekulationen sind Machine Games und Bethesda selbst: Bei derwährend der Xbox Developer_Direct waren immer wieder Szenen aus dem Entwicklerstudio zu sehen, in denen verschiedene Mitarbeiter zu Worte gekommen sind. Eine Szene sticht allerdings heraus, wenn auch auf ungewollte Art und Weise: In der Minute 11:35 ist für circa eine Sekunde eine Tafel zu sehen, die einen eindeutigen undauf die Quake-Reihe gibt.Auf dem Whiteboard ist links im Bild ein "AKE 6" zu sehen, darunter befindet sich das klassische. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass eigentlich dort QUAKE 6 steht – ein bewusster Teaser? Oder doch nur einvon Machine Games anlässlich der zahlreichen früheren Gerüchte? Das ist aktuell unklar, denn natürlich haben sich weder die Entwickler noch Bethesda dazu geäußert.Kurios ist es jedoch allemal, dass neben einem aufgezeichneten Rätseldesign für das neue Indiana Jones-Spiel ohne ersichtlichen Grund das Quake Logo steht. Die Nummerierung ist übrigenswurde intern lange Zeit als Quake 5 geführt, weshalb natürlich der nächste Teil nun Quake 6 wäre.Sollte es sich tatsächlich um einen echten kleinen Teaser handeln, dann stellt sich die Frage, ob das neue Quake tatsächlich nur bei Machine Games entsteht oder diese nur aushelfen. Schließlich ist weiterhin unklar, an was eigentlich. Seit dem Release von, ist es um einen der bekanntesten Entwickler der Welt recht still geworden.