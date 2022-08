Marvel’s Midnight Suns: Release verschiebt sich ins nächste Jahr

Qualität und Covid

Das wird dieses Jahr nichts mehr mit Superhelden-Gekloppe. Die Entwickler von Firaxis geben bekannt, dass das rundenbasierte Strategiespiel auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben wird.Obwohl die letzten Trailer zu X-COM im Superhelden-Gewand allesamt einen guten Eindruck gemacht haben, kommen die Entwickler nur ein paar Monate vor dem geplanten Release ins Schlingern.Die Gründe für eine Terminverschiebung liegen in diesen Zeiten auf der Hand: Neben erschwerten Produktionsabläufen, die immer noch durch Komplikationen mit dem Corona-Virus entstehen, scheinen die Entwickler von Firaxis aber auch noch nicht ganz überzeugt vom eigenen Produkt zu sein.Und bevor jetzt wieder ein halbfertiges Spiel rausgebracht wird, das den beliebten Superhelden-Franchise abermals in einem schlechten Licht dastehen lässt, ist die Verschiebung wohl eine gute Entscheidung.Was noch etwas schwerer wiegt, ist die Tatsache, dass es nun gar keinen neuen Releasetermin für Marvel’s Midnights Suns gibt. Denn die Verschiebung vom eigentlich angepeilten 7. Oktober 2022 gilt für einen noch nicht näher definierten Zeitraum.Von einem Release noch in diesem Jahr können sich interessierte Spieler, die den Titel bereits sehnlich erwartet haben, also mit Sicherheit verabschieden. Wann es dann 2023 endlich soweit ist, will Firaxis zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.