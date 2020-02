Ori and the Will of the Wisps: Vorgänger hat sich auf Switch "gut geschlagen"; Umsetzung von Teil 2 unklar

Ori and the Blind Forest hat sich auf der Nintendo Switch "gut geschlagen" - das erklärte Daniel Smith, Senior Producer bei den Xbox Game Studios, gegenüber USGamer.net . Genaue Zahlen nannte er allerdings nicht - und verriet auch nicht, ob der Nachfolger Ori and the Will of the Wisps ( zur Vorschau ) irgendwann für Nintendos Hybrid-Konsole umgesetzt werden könnte."Ich denke, eines der schönen Dinge ist für uns, dass jeder so hart an Blind Forest gearbeitet hat; dass wir so viele Leute wie möglich das erleben lassen wollten, was wir kreiert haben. Ich denke, es ist aufregend, einfach die Familie zu vergrößern. Absolute Hardcore-Spieler mögen alle Konsolen besitzen, und manche Spieler besitzen nur eine, daher dachte ich, es wäre eine nette Erweiterung, einen bestimmten Pool von Spielern hinzuzufügen, welche die von uns kreierten Inhalte genießen können."Auch uns gegenüber äußerte sich Smith auf dem Event zum Nachfolger in ähnlichen positiven Worten über die Erweiterung der Spielerschaft bei Teil 1 auf der Switch.Bereits im August 2019 erklärte Microsofts Marketing-Chef Aaron Greenberg , dass Teil 2 exklusiv für Xbox One und PC erscheinen werde. Man habe keine Pläne, sein Programm exklusiver First-Party-Spiele auf andere Konsolen auszubreiten, so Greenberg.Moon-Studios-Gründer Thomas Mahler äußerte sich gestern zudem im Maniac-Forum über die zu erwartenden Einnahmen bei Teil 2 aus dem Xbox Game Pass und dem klassischen Verkäufen. Ori and the Will of the Wisps wird schließlich gleich bei Veröffentlichung im Xbox Game Pass erhältlich sein . Genaue Summen oder Vertragsdetails nannte er wie erwartet nicht, aber er stellte das Verhältnis folgendermaßen dar:"Wie und ob sich GamePass fuer uns rentiert wird sich mit der Zeit herausstellen - Den groessten Support bekommen wir natuerlich von den tatsaechlichen Sales. Hoffe also mal, dass viele, die Will of the Wisps ueber GamePass zocken dann auch noch die physical oder die Steam Version kaufen oder einfach Freunden den Titel empfehlen werden :)"