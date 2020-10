Genshin Impact: Über 23 Mio. Downloads in nur einer Woche

Das am 28. September 2020 veröffentlichte Free-to-play-Rollenspiel Genshin Impact konnte in nur vier Tagen allein auf iOS und Android mehr 17 Millionen Downloads verzeichnen, wie die Analysten von App Annie meldeten In der Startwoche sei das Action-Rollenspiel sogar mehr als 23 Millionen Mal via App Store und Google Play heruntergeladen worden, wie App-Annie-Marktforscher Amir Ghodrati gegenüber GameDaily.biz zu Protokoll gab . Das sei um so beachtlicher, da es sich bei Genshin Impact weder um einen bekannten Seriennamen, noch um einen Casual-Titel handle, die sonst üblicherweise in solche Absatzregionen vorstießen. Wie oft das Anime-Abenteuer auf PC und PS4 heruntergeladen wurde ist nicht bekannt.Wie uns die ersten Stunden in der offenen Fantasywelt gefallen haben erfahrt ihr hier . Für Neueinsteiger haben wir außerdem einen Guide in Text - und Videoform parat. Ein Test befindet sich ebenfalls in Arbeit.Letztes aktuelles Video: EinsteigerGuide