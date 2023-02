Resident Evil 4 Remake: Ausführliches Gameplay-Video zeigt Nebenquests und Zombie-Hund

Resident Evil 4 Remake: Die Kirche im Dorf (ver)lassen

Rundumsanierung mit Neuerungen

Während der Release vommit demlangsam, aber sicher in greifbare Nähe rückt, bekommen interessierte Spieler noch einmalgeboten.Gute zwölf Minuten haben die Kollegen von Game Informer auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen, in denen sie Leon S. Kennedy und Ashley Graham durch das fünfte Kapitel der Neuauflage begleiten. Dabei versuchen der erfahrene Polizist und die Präsidententochter aus einer Kirche zu entkommen, in der es vor infizierten Widersachern nur so wimmelt.Die Flucht verläuft natürlich alles andere als geplant, wie das Gameplay-Video zum Resident Evil 4 Remake zeigt: Nachdem Leon den ersten Dorfbewohner von hinten mit einem Messer erledigt, wird er schnell von den anderen überrannt und muss vor allem Ashley retten, die bereits von einem der fiesen Feinde entführt wird.Neben altbekanntem Gameplay im aufpolierten Gewand gibt es aber auch noch ein paar neue Elemente zu sehen, wie die zuletzt angekündigten, bei denen ihr für das Erfüllen bestimmter Aufgaben mit wertvollen Gegenständen belohnt werdet. Für die Zerstörung zweier Grabstein-Embleme bekommt ihr vom Händler beispielsweise wertvolle Edelsteine.Darüber hinaus gibt es noch einen kurzen Blick auf die Karte und das Menü des Händlers, der abseits von einzigartigen Items natürlich auch Upgrades für eure Waffen verkauft. Die beiden Kommentatoren können nicht genau abschätzen, wie weit die gezeigten Szenen im Spiel angesiedelt sind, tippen aber auf rund drei Stunden – wieviel neue Inhalte bis zu diesem Zeitpunkt in das Remake eingebaut wurden, geht aus dem Video also nicht hervor.Eine andere Frage, die die zwölf Minuten Gameplay ebenfalls noch nicht beantwortet, ist eine von der Community heiß diskutierte: Ist der, den Leon retten kann, im Remake am Leben oder nicht? Capcom wollte gegenüber Game Informer jedenfalls kein festes Statement abgeben, wies aber darauf hin, dass der im Video zu sehende infizierte Hund mit dem Skorpionschweif ein anderer Vierbeiner ist.Die im Video gezeigten Nebenaufgaben, die im Remake von Resident Evil 4 brandneu hinzugefügt wurden, sind natürlich nicht die einzigen Änderungen. So hat man beispielsweise Ashleys Lebensleiste gestrichen: Stattdessen geht eure Begleiterin zu Boden, sobald sie zu viel Schaden eingesteckt hat und segnet dann bei einem weiteren Treffer das Zeitliche.Trotz der Neuerungen hat man aber auch ein Element entfernt:. Während die fehlenden Reaktionsabfragen wohl keinen Fan stören werden, wird der auch im oben eingebetteten Gameplay-Video gezeigte Regeneffekt derweil heiß diskutiert. Zuletzt zeigten sich einige Spieler nämlich besorgt darum,