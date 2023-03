Resident Evil 4: Das Remake legt den stärksten Steam-Launch der Reihe hin

Resident Evil 4: Ein Remake, sie alle zu knechten

Die wichtigsten Infos zum Resident Evil 4 Remake

Dass daskeine Verkaufsprobleme beim Release haben würde, war angesichts der Beliebtheit des Originals bereits abzusehen, doch der tatsächliche Erfolg ist noch einmal eine andere Hausnummer.erreichte die Neuauflage bereits am Launch-Tag, mittlerweile liegt der Höhepunkt sogar bei über 160.000. Damit gelingt dem Resident Evil 4 Remake der mit Abstand erfolgreichste Start der Reihe und lässt auch das 2021 erschieneneim Staub zurück.Das Abenteuer von, der in Osteuropa nach seiner entführten Tochter Rose sucht, schaffte es am Release-Tag nämlich nur auf rund 106.000 gleichzeitige Spieler und liegt damit deutlich hinter dem Resident Evil 4 Remake, wie SteamDB verrät. Dabei hatte Resident Evil Village bereits die Rekorde vorheriger Teile der Horror-Reihe gebrochen.Das Remake des zweiten Teils schaffte es nämlich nur auf knapp 74.000 gleichzeitige Spieler zum Launch, während die Neuauflage des Nachfolgers nur noch 60.000 gleichzeitige Spieler zum Launch anlocken konnte. Doch die Rundumsanierung von Resident Evil 4 weiß auch bei denaufzutrumpfen.Von den auf Steam sind nämlich, womit sich das Remake eine Durchschnittsnote von „Äußerst positiv“ sichert. Auf Metacritic schafft es das Resident Evil 4 Remake bei Kritikern auf eine glanzvolle 92, während Nutzer weniger begeistert sind: Von den gut 500 Bewertungen sind fast 200 negativer Natur, was zu einer Gesamtnote von 6.2 führt.Inkönnen wir uns den auf Metacritic vertretenen Kollegen nur anschließen und krönen die Neuauflage zu einer „fast perfekten Grusel-Schießbude“, die insgesamterzielen kann. Grund dafür ist das auch nach fast 20 Jahren noch frische Gameplay und die gelungene Modernisierung der Optik.Falls ihr noch Infos zum Spiel braucht, beispielsweise was dieoder die verschiedenen Versionen angeht, empfehlen wir euch. Und wer mit uns zusammen auf eine kreative Reise gehen möchte, sollte sichanschauen, die mithilfe von Midjourney entstanden ist.